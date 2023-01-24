Идеолог Олесь Доний объяснил, что смерть путина не обязательно прекратит войну, но без этого она будет продолжаться еще долго.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я не вижу предпосылок, почему бы рф, пока живой путин, была бы заинтересована прекратить военные действия. Вот я не вижу никаких предпосылок для этого. У путина есть помешанное воображение, он хочет остаться в истории. Слава, которая ему необходима, – это слава Герострата», – утверждает Олесь Доний.

По его словам, речь идет о славе, которая будет продолжаться веками, а путин как раз этого и хочет. Поэтому, констатирует идеолог, перемирие ему никак не поможет в обретении славы Герострата или Гитлера. Следовательно, убежден он, эта война на годы и продлится она либо до смерти путина, либо до его убийства.

«Я бы считал, что нам нужно усилить переговорный процесс с западными разведками в этом направлении. Нам не простое необходимо оружие отстреливаться, нет, надо ставить вопрос о физическом уничтожении путина. Я не вижу пока других путей», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время эксперт отмечает, что не обязательно со смертью путина прекратится и война, но без его смерти на ее завершение рассчитывать не стоит.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что толерантность – это не только принятие национальных меньшинств и ЛГБТ, но и взаимоуважение ко всем группам населения.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал почему Шольц тянет с танками.