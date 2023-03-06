Сейчас происходит доведение российской армии до состояния, когда она уже не сможет выполнять приказы и воевать.

Такое мнение в интервью Politeka Online высказал офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар.

Комментируя заявление начальника украинской разведки Кирилла Буданова, что решающая битва между Украиной и россией состоится весной, а после, если оккупанты не достигнут своей цели, у рф закончатся инструменты для войны, Тамар заявил, что согласен с таким мнением.

Эксперт напомнил, что россии удалось мобилизовать огромное количество людей, однако значительных результатов она так и не достигла.

Тамар склонен считать, что рф удалось мобилизовать не полмиллиона человек, а меньше – до 300 тысяч.

«Вот представьте, такое количество мобилизованных задействовано уже. Даже, если там есть еще какие-то резервы, большая часть задействована. Да, им удалось стабилизировать фронт, да им удалось перехватить инициативу у вас, да, им удалось навязать оборонительные бои. То есть, они пытаются наступать, одерживая какие-то незначительные победы, которые можно интерпретировать как успех тактического уровня. И все это цифра – 200, 250, 300 тысяч человек. Ну хорошо, они еще столько мобилизуют, еще займут 3-4 мелких населенных пункта. Вот о чем мы говорим, вот такие порядки цифр приводят к таким незначительным успехам», - подчеркнул Тамар.

Военный аналитик также напомнимл, что техническое оснащение российской армии продолжает ухудшаться, качественной техники все меньше и меньше. А старой, 50х- и 60-х годов, которая снимается с консервации, все больше.

При этом такое старье не может конкурировать с техникой современных производителей самых развитых военных компаний мира, которую парнеры преддоставляют Украине.

«Поэтому нету никаких перспектив у российско армии одержать военную победу. У вас же есть такая возможнсть», - уверен Григорий Тамар.

Эксперт пояснил, что сейчас российскую армию доводят до состояния, когда она не сможет дальше выполнять приказы.

«До состояния небоеспособности, в котором она превратится в уже не в армию, а в толпу вооруженных людей и ваша задача эту толпу превратить в толпу разоруженных людей», - сказал военный историк.

Напомним, ранее стало известно, какое решение по Бахмуту принял Валерий Залужный.

Также стало известно о гибели очень храброй украинской красавицы.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по школе и жилым домам.