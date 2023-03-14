Ситуация в Бахмуте остается тяжелой, враг добился определенных успехов.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Politeka Online сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, украинским защитникам действительно пришлось оставить восточную часть города.

«Российская артиллерия практически сравняла ее с землей. Там образовалась каменное поле. Даже негде было зацепиться», - пояснил Жданов.

Поэтому, говорит эксперт, украинским командованием было принято решение отойти за реку Бахмутку, взорвать все мосты и теперь с помощью артиллерии и других огневых средств наносить ощутимые потери российским оккупантам.

Продолжая бросать «вагнеровцев» на острие атаки, российские командиры решают сразу две задачи, говорит Жданов.

«Пытаются прорвать нашу оборону и фактически утилизируют ЧВК «Вагнер». А основные свои усилия российские войска сосредоточили на флангах, особенно на северном фланге за Бахмутом. И надо констатировать факт неоспоримый – они имеют там частичный успех. То есть, они медленно, но все равно продвигаются вглубь нашей обороны», - сообщил Жданов.

При этом военный эксперт рассказал, чтот будет в том случае, если россиянам все же удастся захватить Бахмут.

«Дальше мы сделаем то же самое, что мы сделали после Северодонецка и Лисичанска – мы выровняем фронт и сядем на новый рубеж обороны, и они начнут все сначала. Они (россияне – ред.) будут вынуждены выйти из Бахмута, чтобы продвигаться, опять идти в чистое поле или в лесопосадки – там холмистая местность начинается. А мы будем сидеть на этих холмах. А они будут штурмовать эти холмы. То есть, они за Бахмутом начнут делать то же самое, что они делали два месяца», - спрогнозировал дальнейшее развитие событий Жданов.

Напомним, Жданов также считает, что ВСУ должны оставить Бахмут.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилым домам в центре Краматорска.

Кроме того, Politeka.net писала, что что "вагнеровцы" прорываются в центр Бахмута.