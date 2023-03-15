После Бахмута оккупанты начнут уничтожать и другие украинские города.

Так, под плотным вражеским огнем окажутся Часов Яр, Краматорск и Славянск. Об этом заявил украинский военный, генерал-лейтенант ВСУ в запасе Игорь Романенко в эфире Politeka Online, комментируя необходимость удержания Бахмута.

«Если есть перспектива дальнейшего удержания, есть смысл бороться за город дальше, поскольку с военной точки зрения он является ключом к продвижению противника вперед в сторону Часового Яра, Краматорска и Славянска. Пока дистанция не позволяет им использовать дешевую ствольную артиллерию. А так они просто снесут эти города, как поступали с предыдущими. И это тоже надо учитывать. Это наши города, это наши люди, их надо отстаивать», - пояснил Романенко.

По словам военного, украинские силы в районе Бахмута были усилены. Однако и Пригожин стянул свои резервы.

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Бахмут, война

«Потому что для него это принципиально важно. Может быть, и, скорее всего, для него это последняя возможность военного проявления своей мощи, реализации своих задумлк. Устоять в этой борьбе политической, которая происходит между группировками там», - говорит генерал-лейтенант ВСУ.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.