В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремел взрыв, который повредил часть дорожного покрытия, но не зацепил железнодорожное полотно, которое также там проходит. Несмотря на все меры безопасности с российской стороны, все же автомобиль со взрывчаткой оказался на мосту и взлетел в воздух. Так было и в прошлый раз, когда на Крымском мосту взорвался грузовик.

О том, что произошло, в эфире Politeka Online рассказал российский оппозиционный политолог Федор Крашенинников.

По его мнению, взрыв на Крымском мосту устроили СБУ и ГУР Украины.

"Я думаю что это была акция украинских спецслужб и военной разведки Украины, о чем собственно уже всячески намекает руководитель военной разведки Украины. Подозревать в организации взрыва любую другую структуру просто бессмысленно. Потому что для российских властей Крымский мост – это не только важный политический объект, но это еще и важный объект снабжения. Потому никаких оснований мотиваций устраивать взрывы на Крымском мосту у российских властей нет. Никаких независимых партизанских движений в России не существует. Поэтому я абсолютно убежден на 100%, что это сделали украинские спецслужбы", - говорит оппозиционер.

По его словам, больше никто не способен был это сделать, потому что РФ не пошла бы на такую провокацию на своем же объекте.

"Когда именно машина на мосту взрывается, это невозможно, это сделала украинская разведка, кроме нее никто был не способен это сделать. Выставлять российские власти настолько идиотами, чтобы они такой объект взорвали только с целью провокации? Слушайте если бы они хотели сорвать зерновую сделку, они просто бы взяли и сорвали, а взрывать Крымский мост они бы не стали", - считает Федор Крашенинников.

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