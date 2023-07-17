На Крымском мосту в результате взрывов есть погибшие, также известно о ранении несовершеннолетней.

На данный момент известно, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ, пишет Politeka.net.

Мужчина и женщина погибли, а их дочь пострадала.

В Сети также появились новые кадры с места взрыва, на которых можно увидеть, что Крымский мост получил сильные повреждения.

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) подчеркнули, что причины произошедшего на Крымском мосту не комментируют. Но напомнили слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что эта "конструкция там лишняя".

В свою очередь известный украинский журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что люди, погибшие на Крымском мосту, ехали на отдых на оккупированную территорию и порекомендовал гражданам рф держаться подальше от российских военных объектов.

«В результате взрыва пролетов Крымского моста убиты двое жителей Белгородской области. Люди из области, где ведутся активные боевые действия, решили отдохнуть на оккупированной территории, где также ведутся активные боевые действия, и передвигаются по стратегическому объекту - мосту, который постоянно использует российская армия, и который является законной военной целью.. Полное непонимание реальности.

Держитесь подальше от российских военных и от российских военных объектов, не посещайте оккупированные территории. Путин не сможет удержать Крым, Украина будет свободной», - подчеркнул Юрий Бутусов в своем телеграм-канале.

По неподтвержденным данным, Крымский мост был атакован с помощью надводных дронов.

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