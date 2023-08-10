Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не может, как советский маршал Жуков, бросать на убой личный состав, поэтому ему пришлось применить другую тактику.

Офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в США не особо довольны темпами украинского наступления, и нет надежд, что до холодов будут какие-то особые прорывы.

"Если бы Залужный по своему профессиональному почерку был, как Жуков, он бы просто взял ваши бригады, бросил бы их на русские позиции, положил бы половину личного состава, прорвал бы оборону и вошел бы в Крым. Это можно сделать, но это погибнут десятки тысяч молодых парней.

Он это понимает как никто другой, он это понимает в сто раз лучше, чем я. И он поэтому поменял тактику, поэтому поставил на карту свой престиж военачальника и пытается любой ценой добиться результатов на поле боя пусть более медленно, но с низкими потерями личного состава. Пройдет время — ему украинские матери и жены отдельно спасибо за это скажут", — заявил Григорий Тамар.

Эксперт также напомнил, что в передаче военной помощи странами-партнерами и в том, что Украину не бросили на растерзание рф, ключевую роль сыграла позиция Великобритании.

"Одной из основных этих причин была позиция Великобритании очень принципиальная с самого начала. Потому что если вы помните первую речь Байдена на второй день войны, это был перечень, чего он вам не даст. А премьер-министр Великобритании тут же прилетел к вам в Киев", — добавил Григорий Тамар.

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