Ворог б’є по місту з усіх видів озброєння - щодня до 20-30 масованих обстрілів, а невеликих - до сотні, пише Politeka.net. Крім того, в Авдіївці залишаються цивільні люди, які не хочуть евакуюватися.

«Ми не скаржимося, ми звикли», – кажуть мешканці Авдіївки.

Тим часом Авдіївка залишається для ворога однієї з головних цілей. Про це повідомив віійськовослужбовець і екснардеп Єгор Фірсов. За його словами, ворог постійно штурмує Авдіївку.

«Наші побратими суміжники тримаються вже дуже довго. Суб’єктивно - Авдіївка для ворога продовжує бути стратегічною ціллю номер один. Тому що з неї вогньовий контроль Донецька. І зараз Авдіївка - це ворота для наших наступальних дій у Донецьк», - пояснив Фірсов.

Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Так, на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

Також у Генштабі зазначили, що ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

«Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії рф. Тіла було захоронено на двох локаціях», - йдеться у оновленномі звіті Генштаба.

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