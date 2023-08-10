Кардинально изменить ход военных действий в пользу Украины может оружие, которое может бить на 200 километров и более. Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"Британия здесь свое слово сказала, являясь вашим самым последовательным союзником, самым принципиальным, и предоставила вам вот как раз эти необходимые, то, что у нее было в ассортименте, Storm Shadow, ракеты базирования класса воздух-земля, 220 километров, все замечательно. То, что могла, она сделала.

Дальше не надо придумывать велосипед. У вас есть установки HIMARS, они могут использовать боеприпас ATACMS — это то, что должно произойти. 500 ракет ATACMS — и на этом все будет кончено для россиян, то есть это 500 целей на глубине 300 километров, это и базы Черноморского флота, это и командные пункты, и центры связи, и склады с боеприпасами, и крупные центры противовоздушной обороны, и аэродромы, а дальше уже разведка выбирает", — заявил Григорий Тамар.

Эксперт добавил, что для него является загадкой, почему США, которые оказывают Украине серьезную помощь, не могут сделать этот последний шаг и передать дальнобойные ракеты.

"Это не предоставление вам современной авиации, что связано с колоссальными материальными затратами и с полностью перестройкой всей вашей структуры, целого рода войск. Это не такой масштабный проект. Просто поставка определенного вида боеприпаса на платформы, которые у вас в наличии уже есть", — подчеркнул Григорий Тамар и уточнил, что даже 100 таких ракет очень помогли бы Украине.

Последние новости Украины:

Россияне накрыли жилые дома и лицеи из "Градов", разрушения ужасные.

Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.

Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ рассказал, зачем оккупантам Авдеевка.