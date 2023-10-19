Положили на стол довольно мощный резерв, силами которого они пытались срезать еще один город.

Судя по всему, Российской Федерации удалось сколотить достаточно большой резерв стратегического уровня только на одну Авдеевку было введено более трех бригад. Помимо этого, он уже давно ведет активные боевые действия в Луганской области на участке. Арти Грин, офицер ВСУ, военный эксперт, в новом эфире Politeka Online рассказал, за последний месяц, особенно за последнюю неделю, противник ввел значительные силы, о которых аналитики не упоминали.

«Поскольку противник так нахально тратит ресурсы, а наступление на Авдеевку него проваливается в плане больших потерь, не просто больших, а грандиозных потерь, то скорее всего достаточно уверенно себя в плане резервов чувствует на юге.

Но это мои домыслы, но так бездарно тратить ресурсы массированными атаками на Авдеевку, не имея резервов на самом угрожающем направлении, я думаю противник бы не стал.

Полагаю, что у него таки такие резервы еще есть на, как минимум, южное направление. Положили на стол довольно мощный резерв, силами которого они пытались срезать Авдеевку. Противник сейчас ничего не может сделать с нашим медленным, но уверенным наступлением под Бахмутом, которое через какое-то время приведет к необходимости его оставить» - поделился офицер ВСУ.

Он добавил, вряд ли это будет именно окружение, скорее всего это будет на выход на такие позиции, которые сделают невозможным нормальное снабжение группировки, находящийся в районе Бахмута.

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