Судя по всему, Российской Федерации удалось сколотить достаточно большой резерв стратегического уровня только на одну Авдеевку было введено более трех бригад. Помимо этого, он уже давно ведет активные боевые действия в Луганской области на участке. Арти Грин, офицер ВСУ, военный эксперт, в новом эфире Politeka Online рассказал, за последний месяц, особенно за последнюю неделю, противник ввел значительные силы, о которых аналитики не упоминали.
«Поскольку противник так нахально тратит ресурсы, а наступление на Авдеевку него проваливается в плане больших потерь, не просто больших, а грандиозных потерь, то скорее всего достаточно уверенно себя в плане резервов чувствует на юге.
Но это мои домыслы, но так бездарно тратить ресурсы массированными атаками на Авдеевку, не имея резервов на самом угрожающем направлении, я думаю противник бы не стал.
Полагаю, что у него таки такие резервы еще есть на, как минимум, южное направление. Положили на стол довольно мощный резерв, силами которого они пытались срезать Авдеевку. Противник сейчас ничего не может сделать с нашим медленным, но уверенным наступлением под Бахмутом, которое через какое-то время приведет к необходимости его оставить» - поделился офицер ВСУ.
Он добавил, вряд ли это будет именно окружение, скорее всего это будет на выход на такие позиции, которые сделают невозможным нормальное снабжение группировки, находящийся в районе Бахмута.
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