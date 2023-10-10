Военный эксперт Роман Свитан ответил на вопрос, как изменится ситуация для ВСУ с приближением зимы. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online.

"Мы уже десятую зиму встречаем в боевом режиме с 14-го года, поэтому наши все силы и средства прекрасно надобность, возможности и действия по входу в зимний период. Проблем больших однозначно не будет", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что у украинских защитников есть форма, а также ведение технической эксплуатации в осенне-зимний период. Поэтому для ВСУ это стандартная практика и проблем не ожидается в этом вопрос.

Если говорить о направлениях контрнаступления, то силы обороны сейчас оставили те участки фронта, по которым можно продолжать движение даже в дождливую погоду. Это район Бахмута, где очень много дорог с твердым покрытием.

Второе направление - это контрнаступление в сторону Азовского побережье, ведь там чем ближе к морю, тем меньше почва влияет на движение украинских войск. Все из-за того, что там глинисто-песчаная почва, которая хорошо убирает воду и на гусеницах довольно просто двигаться по данному участку, хотя и есть проблема для колесной техники.

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