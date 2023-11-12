Сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал, как ситуация может изменится на фронте.

Сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал возможные изменения на фронте. Об этом эксперт сообщил в эфире Politeka Online.

"Ситуация изменяется динамично. Во-первых, украинское контрнаступление не остановилось. Это ответ пессимистам. В последние недели ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Работино и Вербового", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в районе Работино были взяты господствующие высоты, что является великим достижением, ведь Запорожская область состоит преимущественно из равнин. Поэтому есть некоторый оптимизм по поводу дальнейшего продвижения ВСУ на Токмакском направлении.

Тем временем на Бахмутском направлении есть определенные подвижки. Силы обороны вышли за линию обороны россиян, а именно железнодорожное полотно и движутся в сторону Курдюмовки. А в Авдеевке ВСУ удалось удержать ситуацию и не позволить врагу окружить город.

На Купянском направлении россияне также пытались наступать в сторону логистического узла. Но все попытки штурмовать позиции ВСУ у оккупантов провалились.

Поэтому можно сказать, что в планах ВСУ продолжать наступление на Токмакском и Бахмтуском направлениях, а на остальных участках фронта удерживать позиции под огнем россиян.

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