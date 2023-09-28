Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какая ситуация будет на фронте в этом году.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, какая ситуация будет на фронте до конца года. Об этом специалист поделился в комментарии для Politeka Online.

"Я думаю, что шансы остаются и довольно высокие. Несмотря на то, что Бердянское направление на сегодня практически отсеялось в плане перспектив. Углегорское направление тоже отсеялось в плане перспектив, зато очень четко прорисовывается Бахмут и Мелитопольское оперативное направление", - сказал специалист.

Эти направления имеют хорошую перспективу и сохраняют тенденцию. При этом с Бахмута можно пойти дальше в разные направления, как на юг, так и на Горловку и к государственной границе Украины.

На Мелитопольском направлении прорыв будет означать выход на Азовское побережье. Поэтому шансы сохраняются и единственное, что украинское общество должно сохранять оптимизм и терпеливо ждать, пока ВСУ сделают прорыв.

И хоть прогрызть оборону довольно сложно, но это вполне реально в текущем году. При этом не стоит исключать, что война может затянуться на года. Такой вариант не был исключен с самого начала. Возможна схема, как с Израилем или возвращение к стабильной линии фронта, как это было до 24 февраля.

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