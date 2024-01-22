Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал о продвижении оккупантов под Кременной и Бахмутом.

В интервью Politeka Online эксперт объяснил, что направления наступления российских оккупационных войск очевидны.

Так, Клещеевка под Бахмутом для оккупантов – это снятие угрозы для для Соледарского выступа, продвижение там и оттеснение украинских сил обороны. А Соледарский выступ - это необходимое условие для дальнейшего наступления с юга на север в сторону Славянска-Краматорска.

"Если мы говорим об Угледарском направлении, то, безусловно, противник показал классическую иллюстрацию, что такое пиррова победа, когда они зашли в Марьинку и, в общем-то, на этом их боевой потенциал физический иссяк, то есть они не могут дальше продвигаться вперед по направлению на Курахово. Пока что не могут, то есть они пытаются нарастить там группировку и продолжить атаки", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт напомнил о важности Угледара для стабильности всего Южного фронта и перспективных наступательных операций сил обороны Украины. Сейчас оккупанты пытаются прорваться в Новомихайловку, создав нависание над Угледаром.

"То есть боевые действия продолжаются. Говорить о каком-то замораживании, о котором кто-то рассказывал, я бы не стал. Даже больше, погодные условия, по данным некоторых аналитиков, специалистов, могут привести к тому, что вследствие достаточного промерзания грунта, противник может попробовать опять инициировать массированные атаки с применением бронетехники", – добавил Сергей Грабский.

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