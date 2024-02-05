Нужно понимать, что у российских оккупантов еще слишком жива память о тех потерях, которые они понесли в районе "Азовстали".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Они прекрасно понимают, насколько тяжело штурмовать такой объект, который уже стал феноменом ХХІ века, феноменом этой войны, а именно мощные металлоперерабатывающие или большие перерабатывающие, какие-то коксохимические предприятия украинскими силами обороны превращаются в такие неприступные крепости", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что, в общем-то, и "Азовсталь" оккупантам взять не удалось, и она была сдана только по приказу военного руководства Украины.

По словам эксперта, россияне понимают, что для них очень важно именно ликвидировать весь Авдеевский выступ, и без ликвидации опорного пункта Украины на коксохиме добиться этой задачи они могут и не могут говорить о каком-то выполнении действительно поставленных задач.

"Поэтому да, они пытаются обойти коксохим, пытаются создать такое угрожающее нависание, расширить зону нависания для того, чтобы максимально осложнить вопросы снабжения украинских сил обороны, которые продолжают оказывать сопротивление противнику на Авдеевском выступе", – добавил Сергей Грабский

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