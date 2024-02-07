Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что доминирование беспилотных систем в воздухе, на земле и над морем – это то, к чему мы должны стремиться, это полностью трансформирует поле боя в нашу пользу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск в составе Вооруженных сил Украины – Силы беспилотных систем. Это очень важно, потому что мы все прекрасно понимаем и я неоднократно говорил о роли беспилотных систем, о роли роботизированных систем, о том, как поле боя трансформируется», - отмечает Александр Мусиенко.

О важности этого направления, добавляет он, писал и главнокомандующий ВСУ генерал Залужный в своей статье-эссе для The Economist и для CNN. Так что, констатирует эксперт, это абсолютно правильные подходы, мы должны осуществлять управление полем боя именно так, через беспилотные системы не только в воздухе, но и на земле, и над водой.

В пример он приводит видео 5-ой штурмовой бригады, где они показывают беспилотный комплекс, похожий на «Шаблю». Как рассказывает эксперт, там едет машина, на которой устанавливается крупнокалиберный пулемет, могут другие виды оружия устанавливаться, и она наносит поражение, а сверху дрон, который проводит наблюдение, собирает информацию и передает ее на командный пункт, действующий автономно.

«В идеале к чему мы должны прийти? Когда у нас на некоторых отрезках фронта операторы, командиры будут сидеть фактически в защищенных местах, а на поле боя будут действовать такие системы», – объясняет Александр Мусиенко.

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