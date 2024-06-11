Хотя россияне могут попытаться давить на Харьков или Сумы, украинские войска будут готовы отразить атаку, отслеживая перемещения противника, считает эксперт.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что вероятность успешного наступления россиян на Харьков и Сумы невелика. Он утверждает, что имеющихся военных сил вдоль границы недостаточно для захвата этих городов.

Свитан предположил, что враг скорее всего планирует наступление не на Харьков и Сумы, а в сторону Богодухова в Харьковской области.

"Это направление может быть стратегически выгодным для противника, так как через Богодухов проходит трасса из Харькова на Сумы. Однако, это направление не является критически важным для обороны ни одного из этих городов" - делится эксперт.

Количество российских военных на этом направлении не превышает тех сил, которые уже воюют в районе Волчанска. Украинская разведка внимательно следит за каждой российской группировкой, сосредоточенной около границы.

"Хотя россияне могут попытаться давить на Харьков или Сумы, украинские войска будут готовы отразить атаку, отслеживая перемещения противника. Даже если враг пересечет границу, он столкнется с линией обороны, которая уходит вглубь на 10-12 километров" - заметил эксперт.

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