Враг использовал малое количество ракет, что может свидетельствовать о нехватке или технических проблемах носителей, предположил эксперт.

В ночь на 7 июня российская армия вновь атаковала Украину, используя крылатые ракеты и "шахеды". Одной из целей нападения снова стал Староконстантинов в Хмельницкой области. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему противник выбрал именно этот город и стоит ли ждать новых ударов очень скоро.

Староконстантинов, по словам Жданова, представляет собой значительную угрозу для российской армии, поскольку предполагается, что именно там будут размещены самолеты F-16. Российское командование стремится уничтожить этот объект. Усиленная система противовоздушной обороны, вероятно, уже находится в Староконстантинове, что позволяет успешно защищать этот район.

"Очередная российская атака не отличалась от предыдущих. Враг использовал малое количество ракет, что может свидетельствовать о нехватке или технических проблемах носителей. Каждый самолет нес всего одну ракету, а траектории полета "шахедов" и ракет были необычно разнообразными. Например, они заходили во Львовскую область, затем разворачивались и летели через Ровенскую область к целям" - заметил эксперт.

Это может говорить о том, что россияне, помимо огневых атак, пытаются вести разведку украинской противовоздушной системы.

Жданов также определил условие, при котором российские оккупанты могут отказаться от наступления на Сумщину. По его мнению, ситуация будет зависеть от успеха врага на Покровском направлении. Если им удастся прорвать украинскую оборону там, то вероятность попыток вторжения на Сумском направлении практически сведется к нулю.

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