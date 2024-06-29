Есть информация, что Ким Чен Ын может отправить инженерные подразделения северокорейской армии на войну в Украину. Это мнение высказал немецкий обозреватель Юрген Наут, сообщив, что Центральная военная комиссия КНДР объявила о намерении объединить силы с российскими военными. В следующем месяце инженерные подразделения северокорейской армии могут быть отправлены в Донецк.



Эту информацию в студии Politeka Online прокомментировал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке военный историк.

«Присутствие войск КНДР в Донецкой области, вероятно, будет иметь большее пропагандистское значение, чем реальное влияние на боевые действия. Некоторые представители стран НАТО считают, что необходимо помогать Украине не только оружием, но и войсками. Речь идет о вспомогательных подразделениях, таких как войска связи, ПВО и инженерные войска», - отметил Тамар.

Он напомнил также информацию от CNN, что Байден может отменить запрет на отправку американских военных для помощи в ремонте и обслуживании предоставленного вооружения. Это снова доказывает поддержку США Украины в конфликте.



Тамар считает, что война при коммуникации является ключевым элементом текущего конфликта и российская армия пытается разрушить логистические цепочки Украины. По словам эксперта, украинским силам необходимо бороться за коммуникации и логистику, используя дальнобойные системы огневого поражения, предоставленные западными союзниками. Политическое давление на союзников также важно для получения этих систем.

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