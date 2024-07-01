Советник мэра Мариуполя Андрющенко высказал мнение о том, что россияне готовятся к наступлению на юге.

Детально об этом рассказал в студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности.

«Это может произойти на любом участке южного фронта, от Донецкой области до Херсонской, начиная от линии Угледара и заканчивая Василёвкой. Железная дорога по оккупированной территории южных областей значительно облегчает подготовку россиян к наступательным операциям» - рассказал эксперт.

Генеральный штаб, анализируя разведывательную информацию не только нашего Главного управления разведки, но и наших стратегических партнёров, определяет места возможного главного удара, второстепенных и отвлекающих направлений.

«Поэтому наступление может произойти и с юга. Путин заявил, что для России важны Запорожская и Херсонская области в административных границах. Для успешного наступления на юге необходимо создание ударного кулака, включающего штурмовые подразделения и подразделения, которые будут развивать прорыв» - заметил также эксперт.

Сосредоточение артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на участке прорыва является главным признаком подготовки наступления. Разведывательные и ударные беспилотники видят происходящее на линии боевого соприкосновения. Подготовка к наступлению требует значительных ресурсов, включая танковые батальоны, которые потребляют много топлива и боекомплектов, видимых разведке.

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