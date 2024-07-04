Перспектив для больших прорывов у России в данный момент и на этот летний период нет, так как все резервы, которые она направляет на фронт, уничтожаются в течение двух месяцев. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

Он считает, что сейчас у России нет сил и средств для масштабного прорыва на фронте. По словам Маломужа, это касается сотен и тысяч единиц вооружения и техники, что не позволяет противнику значительно нарастить силы и средства для прорыва на фронте.

"В результате, Россия не имеет достаточных ресурсов для развертывания стратегических операций на линии фронта. У украинских сил обороны накоплен значительный опыт в оборонительных действиях" - заметил эксперт.

Кроме того, Маломуж отметил, что оккупационная армия не может увеличить свои резервы незаметно для Украины. Россия пытается навязать тактику затяжной войны, постепенно наращивая ресурсы для этой стратегии.

Однако, несмотря на протяженность линии фронта более 1600 км, Россия не может увеличивать резервы так, чтобы это осталось незамеченным для украинского военного руководства.

Ранее он заметил, для освобождения Крыма придется использовать новую стратегию войны, быть для врага непредсказуемым, оперативным. Только комплексное и одновременное наступление на врага в направлении Крыма станет таким, что позволит освободить полуостров от оккупантов.

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