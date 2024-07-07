Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Угледарском выступлении и почему этот город имеет настолько важное значение для обороны Украины.

Угледарское направление является стратегическим, поэтому российские оккупационные войска не оставляют его без внимания и осуществляют интенсивные атаки постоянно с 2022-го года.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Мы говорим о том, что противник будет пытаться прорваться в районе Угледара или использовать любые способы для того, чтобы выбить наши войска с позиций под Угледаром и занять Угледар, который как кость в горле стоит на пути дальнейшего продвижения по Донецкой области с выходом на Запорожскую уже область", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что Угледар, если посмотреть на карту, это такой выступ, который позволяет нам влиять на коммуникации противника, которые соединяют рф с южным фронтом нашей войны, а огневое воздействие на вражеские коммуникации – это довольно серьёзный элемент нашей обороны на сегодняшний день.

"Поэтому противник будет делать всё для того, чтобы прорваться в районе Угледара. Именно поэтому мы наблюдаем такие отчаянные продвижения от Марьинки в сторону Курахово для того, чтобы создать нависание над Угледаром, также мы наблюдаем такие же движения по направлению Новомихайловка, Константиновка, Катериновка, где противник пытается лезть вперёд", – добавил Сергей Грабский.

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