Часов Яр – это один из элементов Торецкого направления, и если враг захватит город, то дальше Константиновка станет "призом" для российских оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Абсолютно очевидным является план противника, который состоит в следующем: фланговыми ударами в направлении Часов Яр – Константиновка и после выхода, как они планируют, через Воздвиженку на трасу Покровск-Константиновка продолжать движение навстречу и замкнуть кольцо окружения в Константиновке для того, чтобы окружить и уничтожить Торецкую группировку войск", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, тут противник планирует два выхода: или они удерживают фронтальными атаками войска, и тогда украинские защитники попадают в окружение, или украинские войска вынуждены будут отступить от Торецка.

"Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Торецк – часть Донецкой городской агломерации, сюда входит Ясиноватая, и Макеевка, и Горловка и, собственно, сам Донецк, и другие населенные пункты, Авдеевка тоже была частью этой агломерации.

Мы всегда говорили на примере Авдеевки, что наши позиции там серьёзно усложняют жизнь противника, мешая его манёврам, мешая сосредоточению сил и средств. Примерно такую же роль играет и Торецк частично. Нужно понимать так, что с оставлением Торецка мы теряем контроль над Донецкой агломерацией в принципе, что очень серьёзно в будущем может осложнить действия наших войск при проведении контрнаступательных операций", – пояснил Сергей Грабский.

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