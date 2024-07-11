В нынешней ситуации главнокомандующий не проводит подготовку пилотов и инженерно-технического персонала для F-16 из-за отсутствия возможности.

Недавно Марьяна Безуглая высказала сомнения относительно пользы F-16 для Украины, обвиняя руководство Воздушных сил в плохой подготовке. На фоне этого несколько дней подряд российские войска наносят удары по украинским аэродромам, поражая дорогостоящие самолёты.

В студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности рассказал, что это поднимает вопросы о способности Украины защитить переданные ей F-16, которые могут быть уничтожены сразу после прибытия.

В нынешней ситуации главнокомандующий не проводит подготовку пилотов и инженерно-технического персонала для F-16 из-за отсутствия возможности. Также, подготовка одного пилота стоит очень дорого, а самолёт, в отличие от пилота, является расходным материалом. Пилоты считаются высокопрофессиональными и высокоэффективными военнослужащими, заметил эксперт.

«Существует множество проблем с созданием укрытий для самолётов. Построить бункеры или сооружения для заглубленного размещения самолётов практически невозможно из-за больших затрат. Этого удалось достичь лишь Северной Корее и Ирану. Украина не имеет таких ресурсов, поэтому приходится использовать другие методы», - поделился также эксперт.

Он заметил, сейчас российские войска наносят удары по взлётно-посадочным полосам, пытаясь уничтожить военную и аэродромную инфраструктуру. В этой ситуации необходимо искать новые способы защиты и оперативно реагировать на угрозы.

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