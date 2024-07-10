Оккупанты сообщают о новом продвижении к югу от Нью-Йорка и захвате Петровской горы, ключевой высоты в данном районе. Украина пока это не подтверждала, но украинские источники сообщали о боях в южной части поселка. В студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности рассказал, что рф набирает ход в своей военной кампании.

«Волчанск удалось локализовать, но с большим трудом, перебросив туда ресурсы. Часов Яр сдерживали, но противник выдавил украинские силы за канал Северской Донецк-Донбасс, захватив микрорайон Канал с высотной застройкой. В Торецке противник захватил украинские силы врасплох при ротации и применил серьезный тактический подход с использованием трехкилограммовых снарядов» - делится эксперт.

В направлении Покровского направления наблюдается тактический кризис, поскольку противник перехватил инициативу, и украинские силы не могут его остановить.

«Ситуация в Донецком кряже развивается, и противник имеет преимущество, находясь на высотах. Внизу обороняться будет труднее, так как артиллерия противника сверху имеет преимущество. Кроме того, начинает серьёзно гореть Южнодомодедовская и Угледар. Противник может взять в клещи угледарский гарнизон, перекрывая линии снабжения» - поделился также эксперт.

Для стабилизации ситуации необходимо прикладывать усилия и формировать новые бригады. Новые мобилизованные лучше всего интегрировать в старые бригады для обучения у опытных солдат и сержантов.

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