Используя численное преимущество, российские оккупационные войска достигают определённых результатов, и основным местом сосредоточения их усилий является Торецкое направление.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Здесь мы уже наблюдаем ситуацию, когда противник понимает, что идеально выполнить задачу, наступательную операцию у него не получается. То есть мы видим некоторое снижение – очень относительное снижение, но тем не менее – активных боевых действий в районе Часов Яра, где противник последние несколько дней, если говорить более конкретно, последнюю неделю не достиг особых каких-то результатов, несмотря на то, что пытается действовать там и постоянно атакует", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, для него было неприятной неожиданностью услышать, что противник смог прорвать нашу оборону и двигается по направлению на Нью-йорк и на сам Торецк.

"Несмотря на мою такую неприятную неожиданность, я бы сказал, что если смотреть с оперативной точки зрения, то это свидетельствует о том, что противник спешит. То есть, не выполнив даже задачи, которые он перед собой ставил ранее, а именно завершить окружение украинских войск и выйти в район Константиновки, противник вынужден был начать наступление уже в такой малоудобной, я бы сказал, безнадёжной ситуации, атакуя именно Торецк", – пояснил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что в идеале задача российских оккупантов – окружить и уничтожить наши войска в районе Торецкого укрепрайона, но фланговые атаки не принесли им особого успеха, и темп продвижение противника, который фиксируется сейчас на линии фронта, нельзя назвать удовлетворительным.

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