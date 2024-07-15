Российское командование так спешило захватить украинские позиции, что бросило свои войска на убой, как во времена Сталина.

Ранее сообщалось, что украинские десантники в районе села Константиновка в Донецкой области разбили колонну российских оккупантов с танками и бронемашинами.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, что оккупанты начали очень спешить на фронте, чтобы успеть захватить побольше территорий, поэтому допустили такую безумную ошибку.

"Противник отчаянно спешит и вкладывает в этот отчаянный наступательный импульс всё, что он может вложить, потому что мы сами прекрасно с вами знаем, что такое танки Т-62 – без надёжного воздушного прикрытия, без подавления огневых средств противника, то есть украинских сил обороны, атаковать – это безумие", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт напомнил об эпизодах Второй мировой войны, когда Сталин во время боёв под Москвой требовал от своего командования наступать, и выполняя этот приказ, советское военное командование бросало в бой всё, что у него было, чтобы в результате доложить товарищу Сталину, что дальнейшее наступление невозможно, потому что войска кончились.

"Здесь это выглядит примерно в таком же аспекте, то есть попытка наступать свидетельствует о том, что, в общем-то, даже командование противника понимает безнадёжность этих действий, но просто панически боится кремлёвского руководства, поэтому делает всё, чтобы спасти свои шкуры, бросая в бой своих же людей", – отметил Сергей Грабский.

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