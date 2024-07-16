Эксперт по вопросам безопасности рассказал, что сейчас происходит в направлении Торецка, Часова Яра, Покровска, а также в районе Угледарского выступа.

Российские оккупационные войска больше не используют мясные штурмы, не подстраиваются под даты, а воюют "по науке".

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности Олег Стариков в интервью Politeka Online.

"Позиционный фронт живёт своей жизнью. Особых изменений именно в оперативно-тактическом положении позиционного фронта нет. Есть изменения на тактической линии 1-2-3 км, но опасность в другом. Опасность – именно сама по себе тенденция", – заявил Олег Стариков.

По словам эксперта, раньше, ещё месяца 4-5 назад, продвижение российских оккупантов было до 100 м, потом до 500 м, а сейчас уже идёт километр.

"Что делает противник в оперативно-стратегическом плане? Он растянул наши войска, ударив от 10 мая на северном направлении. Мы, чтобы стабилизировать фронт, перебросили туда резервы. Разведка противника увидела откуда, начала давить в те места, естественно, происходит перенапряжение фронта", – пояснил Олег Стариков.

Эксперт отметил, что сейчас у оккупантов другая тактика: противник перенапрягает фронт, в те места ударяет, а если не получается, то отходит.

"Никаких теперь мясных штурмов нет. Вот рассказывают, что мясные штурмы там – ерунда это всё. Воюют они сейчас по науке. Никаких дат ко дню Парижской коммуны, дню рождения Карла Маркса, Фридриха Энгельса, ещё кого-то – нет. Сейчас идет плановое наступление", – добавил Олег Стариков.

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