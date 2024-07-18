Политолог Александра Решмедилова рассказала, действительно ли путин и Си, как в письме написал Орбан, готовятся к переговорам с Украиной до конца года, если МИД рф отрицает участие во втором Саммите мира.



Об этом она рассказала на канале «PolitБюро».

«Такое ощущение, что есть два параллельные трека. Один трек – это условия и предложение от Украины, украинская формула мира, вокруг которой как раз консолидируется мир, но куда пока не собирается россия, судя по заявлениям. И есть определенные визии, наверное, со стороны российской федерации, которые пытается активно возить по миру Орбан, встречаясь и с москвой, и с Пекином, также были встречи с Эрдоганом и Трампом», - рассуждает Александра Решмедилова.

По мнению экспертки, они пытаются наладить какую-то свою версию, которую пока не оглашают, то есть в СМИ этого нет, скорее, все обговаривается кулуарно. Тем не менее, утверждает она, вероятность того, что это будет на российских условиях, пока тоже не высока.

«Поэтому где посередине встретятся в переговорном процессе, о чем будут договариваться, каким будет стол переговоров, кто станет медиаторами, посредниками в этих переговорах, будут ли там присутствовать Китай и Соединенные Штаты? Ну, я так полагаю, что уже осталось ждать недолго, по анонсам есть по крайней мере разговор о том, что это осенью. Ну, посмотрим», - подчеркивает Александра Решмедилова.

Хотя, добавляет она, тогда вопрос в другом – кто будет от США сидеть за столом переговоров и чья позиция будет доминантной? Китай пока, отмечает экспертка, свою позицию озвучивает достаточно сдержано, а что касается НАТО, то им не нравится тесные взаимоотношения россии и Китая

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