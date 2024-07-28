Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Южном фронте, и почему это направление настолько важно для Сил обороны Украины.

Южное направление является главным стратегическим направлением для Сил обороны Украины, и для российских оккупантов его удержание – главная задача.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Характер боёв в Северодонецке, в Попасной, в Бахмуте, в Авдеевке показывает, насколько сложными являются боевые действия в городских условиях, там можно увязнуть надолго без какой-то видимой перспективы продвинуться вперёд, как, собственно, это и случилось сейчас с российскими войсками. Южное же направление является критически и стратегически наиважнейшим для Украины", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что перерезание сухопутного коридора станет для украинских защитников путем освобождения Крыма от оккупантов, поскольку еще ни одна армия в мире не смогла удержаться в Крыму, будучи отрезанной от материка.

"Поэтому противник делает всё возможное, чтобы не допустить нашего прорыва, а мы, соответственно, делаем всё возможное для того, чтобы выполнить эту главную стратегическую задачу войны. Поймите правильно, с освобождением Крыма категорически меняется политическая, экономическая и военная обстановка на театре военных действий, Украина получает гарантированный и защищенный выход к морю", – подчеркнул Сергей Грабский.

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