В Часовом Яру оккупанты, после того как зашли в микрорайон "Канал", фактически превратив его в груду щебня, упёрлись в канал.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Ситуация выглядит сейчас следующим образом: на той неделе была попытка опять обойти город с Востока и с Юга вдоль трассы Бахмут-Константиновка, но успехов это не принесло уже в третий раз, они тоже упираются в канал, и поэтому фактически сейчас они находятся перед необходимостью – другого варианта нет – это штурмовать, форсировать этот канал в самом городе Часов Яр", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам эксперта, там нет водной преграды, канал давно пересох, и есть два кусочка, где он проходит под землей, но самая большая проблема для оккупантов в том, что мы об этом перекрасно знаем и ждем их там.

"Противник несколько раз робко сунулся туда, но понимает, что потери при таком лобовом штурме в городской черте будут сопоставимы с Авдеевкой, с Бахмутом, Соледаром, то есть они там положат кучу народу, и они к этому не готовы", – отметил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий добавил, что одна небольшая группа оккупантов перешла канал в лесу и закрепилась, но снабжать их рф нормально не может, украинские войска находятся с трех сторон от них, поэтому они, скорее всего, сами сбегут.

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