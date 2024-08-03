Военный эксперт объяснил, какая сейчас ситуация на Торецком направлении и сколько еще продлится самая активная фаза наступления российских оккупантов.

Российские оккупационные войска сейчас используют тактику игольчатых ударов, или, как это называют в США и Великобритании, penetration – тактику просачивания.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Найдя слабину в позициях украинских Сил обороны или создав эту слабину, нанося массированные артиллерийские и авиационные удары по определённой локации, они потом просто вминаются в эту локацию, захватывают эту территорию", – пояснил Сергей Грабский.

По словам эксперта, одна из главных задач оккупантов сейчас – захватить Торецк, и они делают всё возможное, чтобы это сделать, но у них категорически не получается выполнить свои планы. Противник сильно торопится, понимая, что его боевой потенциал не бесконечен, но ближайшие 2-4 недели бои будут ещё достаточно напряжёнными и сложными.

"Противник имеет возможность на отдельных участках фронта создавать перевес в силах и средствах. Элементарный расчёт показывает, что даже если мы говорим о том, что начиная с мая-июня месяца вопрос по насыщению личным составом наших подразделений улучшается, даже если мы возьмём отправную точку 1 июня, как некую такую расчётную точку, то 2 месяца – это время необходимое на подготовку личного состава, то есть только к сентябрю мы можем говорить о какой-то стабилизации линии фронта", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.