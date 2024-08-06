Политолог Алексей Буряченко заявил, что из-за неудач в войне против Украины путин дестабилизирует третьи регионы, в частности, это Ближний Восток.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я думаю, что российская федерация будет делать все, чтобы он (ред. – Ближний Восток) полыхнул. Это повышение ставок. Это постмодерная война. Вот если кто-то думает, что наша война – это просто какой-то локальный, региональный конфликт, это огромнейшая ошибка», - отмечает Алексей Буряченко.

Во-первых, объясняет он, наша война имеет последствия на все континенты, кроме, разве что, Австралии. Во-вторых, продолжает эксперт, как на стороне Украины в войну включаются очень много стран, большая часть стран на планете Земля, так и россия дестабилизирует третьи регионы – Ближний Восток, Среднюю Азию, Африку, чтобы иметь сильные позиции в нашей войне. По его словам, путин видит, что проиграл, он хочет отскочить, но не может, поэтому ему нужно что-то инспирировать в другом месте – на Ближнем Востоке.

«Соединенные Штаты погрузили сейчас в своих политических процессах, Организация Объединенных Наций не работает, она заблокирована российской федерацией. И на фасад выходит право силы. И вот в таком современном мире мы сейчас живем. Конечно же, нам нужно сделать все, чтобы стабилизировать мир, выйти на новый миропорядок, разработать новую систему архитектуры мировой безопасности, но за 2 дня этого никто не сделает, вот в чем дело», - рассуждает Алексей Буряченко.

К тому же, напоминает он, уже был первый Саммит мира, будет второй, есть контакты с Китаем, премьер Индии летит в августе в Киев, путину все это не нравится, поэтому он поднимает ставки на Ближнем Востоке.

Как сообщала Politeka, Чаленко рассказал, что Украине сейчас координируется с главными геополитическими игроками в поиске решения войны.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман об обмене заключенными между россией и Западом: «Никак не связаны с миром».