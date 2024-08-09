Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что российское наступление подходит к концу и следующие месяцы, под которые мы наконец получили F-16, будут самыми важными.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Украина получила первую эскадрилью, хотя не думаю, что это эскадрилья, это, наверное, пару звеньев получили F-16. И теперь все надеемся, что F-16 – это серебряная пуля», - отмечает Олег Стариков.

Как гость программы рассказывает, у военных есть такое понятие – серебряная пуля. Раньше, отмечает он, такими серебряными пулями для нас были Javelin, Bayraktar, Leopard и все остальное, что мы так долго ждали, то есть вундерваффе. По словам эксперта, это все ерунда, это больше связано с информационной составляющей, информационно-психологической и информационными войнами, это для поднятия морально-боевого духа.

«Если бы пришло не звено и не два звена, а по крайней мере пять эскадрилий, то уже можно было бы говорить о чем-то. Но это новые самолеты, это новое обслуживание, и создать всю систему, воздушно ударный комплекс – это ни за какие 1-2 месяца не сделаешь. Это годами, даже десятки годов, и стоимость этого будет сотни миллиардов долларов, потому что это очень все дорого», - объясняет Олег Стариков.

В общем же, заключает эксперт, мы подходим к некой заключительной фазе, и это последняя фаза летней военной кампании рф, ключевыми будут события августа, сентября и октября, 3 месяца осталось.

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