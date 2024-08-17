Есть проблема, которая замедлила нам продвижение, что было ожидаемо из-за растягивания логистических цепочек и отдаления от линий снабжения.

Главная интрига конца лета и начала осени — что будет дальше в Курской области и, конечно, в целом, как будет разворачиваться Курская операция. Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк, в новом выпуске Politeka Online поделился, что по различной информации, Россия накапливает резервы для нанесения контрудара с целью отбить территории до того, как ВСУ смогут основательно окопаться и закрепиться.

"Харьковская операция показала, что, обходя очаги сопротивления, можно продвинуться вперёд вглубь территории, используя рокадные дороги. Однако, по мере продвижения возникли проблемы. Во-первых, войска вышли из-под прикрытия артиллерии, расстояние до которой примерно 20 км. Дроны тоже имеют ограничения по дальности" - заметил эксперт.

Также он указал на полевое ПВО, которое продвигается за войсками, вначале было сосредоточено вдоль границы. Это замедлило продвижение, что было ожидаемо из-за растягивания логистических цепочек и отдаления от линий снабжения.

"Самый главный вопрос, на который пока нет ответа, — какая истинная цель этой операции? Мы знаем, что уже достигнуты значительные репутационные потери для московской власти, и это вызывает шок на Западе. Также был увеличен обменный фонд военно-пленных, включая кадыровцев, которые ценятся выше, чем обычные российские военнослужащие" - поделился Тамар.

Украине необходимо вернуть профессиональное превосходство и качественную подготовку личного состава, чтобы избежать поражения, заметил историк. Важно, чтобы страна снова продемонстрировала высокие боевые качества, которые были заметны в первые месяцы войны.

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