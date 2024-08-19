Покровское и Торецкое направление сейчас остаются главной точкой приложения усилий на фронте, но это не отменяет необходимости и возможности проведения параллельных операций ВСУ.

Самые тяжелые бои лета 2024 года ведутся именно на Покровском направлении, где противник отчаянно пытается прорваться и выполнить свою главную задачу этой кампании – захватить Торецк.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Всеми имеющимися силами и средствами, которые выделены для этого района боевых действий, мы пытаемся предотвратить продвижение противника, нанося ему максимальный ущерб. Вопрос – может ли противник бесконечно проводить такие атаки? Нет, не может, на сегодняшний день мы уже отмечаем, что такое понятие как тактические паузы становятся более длительными, потому что противнику нужно большее количество времени для того, чтобы перегруппировать свои войска, чтобы продолжать такой темп наступления", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт напомнил, что глава ГУР Буданов говорил, что такой темп наступления рф сможет поддерживать еще месяц-полтора, не более, а потом противник будет вынужден остановиться.

"А теперь представьте, что мы сточили бы даже те войска, которые мы использовали сейчас в Курской области, в оборонительных боях, противник там не продвинулся на лишнюю сотню метров, но при этом его боевой потенциал был бы выше сравнительно с тем, что он имеет сейчас. Он не может быстро нарастить боевой потенциал, ему точно так же нужно время, но война - это игра, в которую играют две стороны, и мы точно так же ведём параллельно работу по наращиванию нашего боевого потенциала, и чем больше мы можем уничтожить противника, тем легче для нас будет выполнить последующие задачи", – отметил Сергей Грабский.

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