Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Покровском направлении и зачем нам нужна операция в Курской области рф.

На Покровском направлении россия навязывает свои условия боевых действий и таким образом стачивает наш боевой потенциал, хоть и платит за это огромную цену.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Прямыми линейными действиями изменить ситуацию в ближайшее время невозможно. Поэтому мы проводим боевые операции на тех участках фронта, которые россия не может физически прикрыть, нанося удары противнику с высокой эффективностью и со значительными результатами. Давайте посчитаем только, сколько пленных мы взяли в течение этой операции", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что на Донбассе такого результата достичь невозможно, потому что там превосходство российских войск над нашими минимум 1:3, а в участках прорыва оккупанты создают превосходство 1:5 или даже 1:10.

"Мы можем сейчас постепенно стачивать наши подразделения, отправляя их туда, сдерживая противника, понимая, что это просто там оттяжка времени без какого-то результата. А в параллели мы проводим такие операции, которые имеют военные, экономические и политические последствия.

Мы проводим операции, которые позволяют нам с более высокой степенью эффективности, владея инициативой в данном районе, и мы говорим о Курской области, проводить операции, которые позволяют нам выполнять наши задачи и уничтожать боевой потенциал противника, который в противном случае был бы использован противником на этом направлении", – добавил Сергей Грабский.

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