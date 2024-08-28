Военный рассказал об изменениях на Покровском и Торецком направлениях фронта, а также проблемах, с которыми сталкиваются ВСУ.

Оккупанты на Покровском направлении не могут повторить такое швыряние ресурсов без счёта, как было в Авдеевке или Бахмуте. Но со времён Бахмута появился новый фактор – это КАБы, и мы быстро не можем с ними разобраться.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Потому что КАБ не собьёшь, никакое ПВО не работает против него, эта болванка летит, и они их сбрасывают прямо над Донецком из самолёта, и она планирует 40-70 км, долетает до Покровска, долетает до Константиновки, Краматорска, Славянска, эта проблема есть, и их можно отгонять только авиацией сами эти самолёты или уничтожать их на аэродромах", – пояснил Кирилл Сазонов.

На Торецком направлении, по словам военного, для нас плохо, что российские оккупационные войска с Нью-Йорка пошли Нелиповку.

"Это тоже перекликается отчасти с другим там аппендиксом, и немножко там есть наши риски, что наши останутся возле воды без логистики, без поддержки. Ну, там командование на месте уже разберётся, это небольшой вопрос, уровня одной-двух бригад", – отметил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий отметил, что сам Торецк для оокупантов станет маленьким Покровском, они выходят к нему уже фактически с трех сторон, но когда они зайдут в город, начинутся уличные бои, и они там тоже увязнут.

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