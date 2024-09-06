Если бы им удалось зайти по земле, это был бы для них идеальный сценарий, но этого не произошло.

Недавно в сети появились утверждения, что обстрелы Харькова и Киева являются ответом на операцию в Курской области. Утверждали, что это мощная ответка на операцию, и что обстрелы Киева и Харькова сегодня — это реакция на обстрелы Курской области.



Политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Politeka Online ответил на данные заявления.

В действительности, россия начала обстрелы украинских энергетических объектов, инфраструктуры, жилых кварталов и больниц после того, как поняла, что не сможет оккупировать Украину по земле. Это не связано с действиями Украины в Курской области.

"Цель россии — уничтожение украинской независимости и оккупация территорий. Если бы им удалось зайти по земле, это был бы для них идеальный сценарий, но поскольку этого не произошло, они начали обстрелы. Это часть их логики, направленной на ликвидацию Украины и её независимости, а также на создание концлагерей и оккупацию территорий" - заметил эксперт.

По его словам, наша сторона считает, что удары по российским аэродромам, складам и инфраструктуре являются эффективным методом ведения войны. Это не ответная реакция, а часть военной стратегии.

"Если даже мы не будем обстреливать российские объекты, россия продолжит обстрелы украинской территории. Мы не руководствуемся эмоциями или желанием наказать. Мы действуем на основе военной логики: удары по ключевым объектам противника — это эффективный метод ведения войны. Если мы не будем отвечать на обстрелы, россия не прекратит свои действия" - заключил Сазонов.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.