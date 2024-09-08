В последние месяцы россия не останавливает свои ракетные удары по территории Украины, используя различные типы вооружений, в частности крылатые и баллистические ракеты.

Еще с начала лета враг использует трехволновую тактику обстрелов. Об этом на YouTube-канале Politeka рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Я не вижу особого изменения тактики, все зависит от наличия ресурсов в каждый отдельный момент времени. Если мы будем отслеживать общую тенденцию (ракетных атак – ред.) с начала лета, то враг стабильно использует так называемую трехволновую тактику", – отмечает эксперт и добавляет, что обстрелы производят беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами.

Сергей Грабский уверен, что, несмотря на заявления Офиса Президента о том, что такими атаками Кремль хочет вызвать шоковое состояние у населения и заставить его требовать мира любой ценой, реальные цели России гораздо сложнее. Эксперт добавляет, что они сосредоточены на уничтожении военных объектов, транспортной инфраструктуры и других стратегических целей.

В частности, отмечает Грабов, во время последних атак в Полтаве удар пришелся на военный объект, а во Львове – на железнодорожную станцию ​​вблизи военной академии. Кроме того, россия пытается создать атмосферу террора среди украинского населения, надеясь, что оно потребует от власти капитуляции. Однако у украинского народа другая ментальность и продолжает поддерживать ВСУ в борьбе против агрессора.

Эксперт отмечает, что рф постепенно исчерпывает свои ресурсы, демонстрирующие промежутки между массированными ударами. Так, например, от одного массированного удара к другому может миновать месяц или больше. Это свидетельствует об ограниченности российских запасов ракет.

Грабов предполагает, что в октябре может произойти новая массированная атака, которая совпадет с началом отопительного сезона, когда россия снова сделает попытку усложнить украинцам подготовку к зиме.

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