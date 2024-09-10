Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал сообщение издания Times о том, что россия получила примерно 200 ракет от Ирана, и рассказал, насколько это опасно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что они вытеснили эту ситуацию на максимум, потому что россии нужна баллистика малого радиуса действия, которая у нее заканчивается. Вот это нужно понимать. То есть заканчиваются ракеты С-300, кто бы ни считал там запасы как десятитысячные, чуть ли не миллионные, которыми россия может бесконечно обстреливать. Нет, это заканчивается, и поэтому они попрошайничают по миру, в частности в Иране», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, пока это не представляет для нас таких огромных колоссальных угроз, которые могли бы стратегически изменить ситуацию, которая вдруг возникла бы перед всей энергетикой на Востоке нашего государства, ведь удары были и до этого.

«Следующий момент. Это что, попытка каким-то образом Запад сейчас спровоцировать какие-то действия против Ирана? Вряд ли они будут, учитывая, тем более, выборы, до которых осталось менее двух месяцев в Соединенных Штатах, все внимание обращено туда», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, речь идет о ракетах для дальней реактивной артиллерии, примерно как для новых или очень хорошо модернизированных РСЗО «Смерч», или «Торнадо», или «Ураган». И мы это, напоминает эксперт, проходили в начале полномасштабного российского вторжения, когда-то такими ракетами они обстреливали Никополь, например, из района Энергодара, или пытались добраться до Запорожья из каких-то районов, из района Токмака и т.д.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что атаки ВСУ сопоставимы с тактикой тысячи порезов или кунгфу.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал о Восточном экономическом форуме: «Началось стендап-шоу путина».