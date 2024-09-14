Условно военные кампании можно разделить на летнюю, осеннюю, зимнюю, но мы видим, что в этом году отдельно летней и осенней кампаний нет.

Слишком интенсивные боевые действия происходят в Курской области, а также на Донетчине, особенно на Покровском и Торецком направлениях, и в результате летняя и осенняя кампании срослись в одну, которая сейчас продолжается. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Действительно, дожди уже начинаются, прямо сейчас немножко капает у нас здесь, и, конечно, распутица всё ухудшит, значит будут более жёсткие позиции и активней обмен ударами ракетами, снарядами, естественно, опять дронами, их и сейчас много, а будет еще больше", – заявил Кирилл Сазонов.

Но, по словам военного, до того, как все начнет увязать и застревать в грязи, противник попытается откусить как можно больше территорий, а мы попытаемся не дать ему и откусить сами как можно больше, а потом будем держать оборону.

"Мы сейчас, в принципе, зарываемся очень мощно в землю, здесь укрепления строят у нас. К счастью, гражданские не успели начать строить, они начали строить хорошее укрепление опять не там, где надо, опять в низинах, на что получили резонный вопрос: "Ребята, а куда нам стрелять, в бугор?". Срочно пересмотрели все, слава Богу, слышат военных и сейчас строят укрепление там, где надо, очень мощное, очень хорошее", – добавил Кирилл Сазонов.

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