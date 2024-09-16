Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Торецком направлении, и почему Торецк – настолько важная цель для российских оккупантов.

Российские оккупационные войска продолжают штурм уже в самом Торецке, прорываясь к центру города. Ранее стало известно, что войска рф взяли под контроль микрорайон №1 на въезде в город, заняли территорию исправительной колонии и местного хлебозавода.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online подробнее рассказал о ситуации на Торецком направлении.

"Мы сейчас наблюдаем эту ситуацию, когда противник продолжает достаточно активно атаковать на этом направлении. Там бои носят такой очень затяжной характер городских боёв, и говорить о каких-то продвижениях противника очень-очень сложно. Хотя мы прекрасно понимаем, что здесь речь идет именно о боевых столкновениях небольших групп, но тем не менее войска противника давят на этом направлении", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт напомнил, что Торецк – это одна из важнейших задач российских оккупационных войск, потому что на других направлениях противник не преуспел, и сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда они пытаются прорваться уже непосредственно в самом Торецке, не считаясь ни с какими потерями.

"Ситуация достаточно сложная на этом направлении, но, в общем-то, если украинские войска имеют возможность проводить манёвры, то есть она в том числе контролируется украинскими силами обороны", – отметил Сергей Грабский.

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