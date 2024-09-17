Военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Донецкой области в случае захвата российскими оккупационными войсками Покровска и выхода врага на трассу Константиновка-Покровск.

Потеря Покровска не сможет сильно повлиять на снабжение Константиновки, поскольку Константиновка снабжается в основном по трассе Константиновка-Славянск, потому что трасса Константиновка-Покровск уже находится под огневым контролем противника.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Что касается такой оперативной перспективы, безусловно, выход противника на линию Покровск - Константиновка - Часов Яр, взятие под физический контроль этого участка трассы создаст серьёзные проблемы и серьёзно усложнит ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что Славянско-Краматорская агломерация остаётся последней агломерацией в Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

"Бои могут продолжаться, но сказать, что у противника хватит сил и средств атаковать на этом направлении в ближайшее время, у меня здесь большие сомнения, потому что теми темпами, которыми он продвигается на Покровском направлении, теми темпами, которыми ведутся боевые действия в районе Торецка и Нью-Йорка, говорить о том, что противник сумеет быстро прорваться сейчас, очень сложно", – добавил Сергей Грабский.

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