Военнослужащий ВСУ рассказал, как изменилась ситуация с боями на Курщине после появления на фронте северокорейских военных.

Появление северокорейских военных на фронте в Курской области пока выглядит больше как просто медийная история.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, бригада которого воюет на Курщине с первых дней этой операции.

"Во-первых, просто по количеству. Здесь больше 50 тысяч, было 55, потом мы отминусовали, все равно больше 50 тысяч личного состава противника. Ну пригнали они сюда несколько тысяч северокорейцев, говорили о десяти, но, по-моему, о десяти речь не идет", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам военного, северокорейских солдат тренировали на второй линии, чтоб они привыкали к обстрелам, а с 20-го ноября они должны были принимать участие в боевых действиях.

"Конечно, да, это лёгкая пехота, из них формируют отдельные штурмовые роты. Безусловно, это лишняя проблема, безусловно, это лишняя нагрузка, безусловно, дисциплинированная какая-то армия, дисциплинированное пополнение, даже сто человек это усиливает, тысяча усиливает больше.

Но принципиально такое количество, такое подразделение ситуацию не поменяет просто потому, что решает не количество людей. Наши весёлые ребята из арты, которые работают по координатам, им абсолютно всё равно, кто там – буряты, северокорейцы, россияне, десять человек или сто – они этот квадрат перемалывают просто в фарш", – добавил Кирилл Сазонов.

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