Военный эксперт Олег Стариков заявил, что падение режима Асада в Сирии и уменьшение влияния россии на Ближнем Востоке Украине мало что даст, а вот Эрдоган теперь становится региональным лидером.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Люди так рассуждают, что поражение российской федерации в Сирии (а реально это поражение, можно сказать, геополитическое поражение) приведет к уменьшению давления на Украину. А я приведу другой пример. Там сейчас находится серьезная группировка, 7,5 тысяч, и это не столько пехота, там спецназ, разведка, так называемые специалисты по авиации. И если они оттуда уйдут, куда они придут?», - подчеркивает Олег Стариков.

По его мнению, все же главным бенефициаром всего, что происходит в Сирии, является именно Турция. По словам эксперта, на Востоке всегда двое собираются против третьего, побеждают, а потом второй уничтожает первого, так же и здесь, и Турция разберется с этими оппозиционерами, зачистит политическое поле, подомнет ситуацию под себя, тем более, что сил хватит, у нее вторая по силе сухопутная армия в НАТО, пусть и без такого боевого опыта, как ВСУ.

«Но проводить спецоперации, проводить там всякого рода мероприятия по борьбе они умеют. В итоге это они спланировали, специальную военную операцию провели за 72 часа. Это великолепная операция, спецслужбы великолепно сработали», - подчеркивает Олег Стариков.

В итоге, утверждает гость программы, Эрдоган выигрывает больше всего, потому что он становится региональным лидером, а региональный лидер – это уже уровень мировых.

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