Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал прогноз Буданова, что в 2025 году украинцы увидят много хороших событий, и рассказал, действительно ли этот год будет лучше прошлого.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Буданова, рассказывает эксперт, когда его спрашивали об ожиданиях на 2024 год, он честно сказал, что этот год для нас будет тяжелым, а вот по отношению к 2025 году гораздо больше оптимизма и на это есть объективные факторы.

«Господин Буданов здесь дает прогноз более оптимистичный, чем на 2024 год, надеюсь, что так и будет. Мы прошли, по крайней мере, год выборов в Соединенных Штатах. Как бы то ни было, какую позицию не займет администрация Трампа, все же, по крайней мере, не будет стоять вопрос о том, а что после выборов, а что произойдет, а какие прогнозы, а чего ждать и тому подобное. В этом смысле, конечно, 2025 год придает веру в лучшее, определенный оптимизм действительно в то, что будет лучше, чем в 2024», - комментирует Александр Мусиенко.

По его мнению, возможно, несколько выпадет Иран по поддержке россии, потому что для него не очень благоприятная конъюнктура складывается на Ближнем Востоке, но увидим. Также, утверждает эксперт, очевидно, что в 2025 году КНДР уже не сможет обеспечить россии такие параметры по вооружению, как это было в 2024 году.

«Что касается потенциала российских войск на фронте. Я думаю, что в 2025, несмотря ни на что, им будет труднее развивать успех. И надеюсь, что все же сейчас благодаря тем пакетам, которые мы получаем, и продолжающимся решениям по мобилизации и подготовке на наших войск мы станем более устойчивыми и сильными как минимум в обороне», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал прогноз Гордона про окончание войны 30 декабря.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, будут ли солдаты КНДР воевать на территории Украины.