В направлении Часового Яра российские войска начали наступление на железнодорожный вокзал, что указывает на захват микрорайона Северный.

В студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ заметил, это существенный шаг в попытках окружить город с северной стороны.

В случае успеха российская армия может блокировать снабжение центральных районов Часового Яра, что усложнит оборону украинских сил.

фронт, война, ВСУ

"Для предотвращения дальнейшего продвижения врага украинские войска усиливают оборону на Южной окраине, в частности, в районах Иванской и Андреевки, где ситуация в значительной степени стабилизировалась. Однако с продвижением российских сил на север они выбрали новый путь наступления, что ставит под угрозу позиции украинских войск в Часовом Яре" - заметил экспертт.

Стратегия российских сил включает усиление атак в этом регионе, что требует от украинского командования не только усиления обороны, но и активных действий по укреплению фортификаций, мобилизации резервов и решению кадровых вопросов.

"На Торецком направлении российские войска продолжают попытки прорыва в северной и западной частях города. В настоящее время боевые действия сосредоточены в районе шахты №10, где российские силы пытаются прорваться в стратегически важные оборонительные позиции" - добавил эксперт.

Несмотря на активное использование промышленной зоны для создания фортификаций, преимущество в вооружении и личном составе на стороне противника затрудняет оборону.

Последние новости Украины:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы