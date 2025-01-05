В направлении Часового Яра российские войска начали наступление на железнодорожный вокзал, что указывает на захват микрорайона Северный.
В студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ заметил, это существенный шаг в попытках окружить город с северной стороны.
В случае успеха российская армия может блокировать снабжение центральных районов Часового Яра, что усложнит оборону украинских сил.
"Для предотвращения дальнейшего продвижения врага украинские войска усиливают оборону на Южной окраине, в частности, в районах Иванской и Андреевки, где ситуация в значительной степени стабилизировалась. Однако с продвижением российских сил на север они выбрали новый путь наступления, что ставит под угрозу позиции украинских войск в Часовом Яре" - заметил экспертт.
Стратегия российских сил включает усиление атак в этом регионе, что требует от украинского командования не только усиления обороны, но и активных действий по укреплению фортификаций, мобилизации резервов и решению кадровых вопросов.
"На Торецком направлении российские войска продолжают попытки прорыва в северной и западной частях города. В настоящее время боевые действия сосредоточены в районе шахты №10, где российские силы пытаются прорваться в стратегически важные оборонительные позиции" - добавил эксперт.
Несмотря на активное использование промышленной зоны для создания фортификаций, преимущество в вооружении и личном составе на стороне противника затрудняет оборону.
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