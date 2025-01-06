В последние месяцы российские войска активно продвигаются по украинской территории, несмотря на значительные потери в людях и технике.

Одной из главных причин успешных наступлений является большая концентрация ресурсов, которые российская армия аккумулировала за годы войны.

В студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, россия обладает значительным перевесом в военных возможностях по сравнению с Украиной, включая вооружение, личный состав и опыт ведения боевых действий.

"За последние четыре месяца боев российские войска понесли серьезные потери, включая уничтожение почти двух бригад. Однако несмотря на эти потери, рф продолжает наступление. В частности, Министерство обороны рф приняло решение отозвать подразделения 810-й бригады с поля боя для восстановления, что свидетельствует о высоком уровне потерь, но также и о постоянной мобилизации сил" - делится эксперт.

Для ВСУ эта ситуация остаётся крайне сложной. По словам эксперта, несмотря на такие потери противника, российские войска продолжают наступление, и украинским властям необходимо принимать соответствующие меры, чтобы эффективно противостоять российскому наступлению.

"Одной из ключевых проблем является зависимость от поставок вооружений от союзников, поскольку до 80% необходимых ресурсов для ведения войны Украина получает из-за рубежа. Параллельно с этим продолжается развитие радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, что также способствует улучшению обороны и быстрому реагированию на изменения на поле боя" - заметил эксперт.

Однако, для обеспечения долгосрочного успеха Украине необходимо интенсифицировать путь к технологическим инновациям в военной сфере.

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