Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что за все время существования «Рамштайна» Украина получила помощь на 126 млрд долларов, и дальше будет получать ее еще до 2027 года гарантированно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, США опубликовали совместное заявление лидеров восьми коалиций в рамках «Рамштайна», союзники согласовали 8 дорожных карт, которые разработали для оптимизации усилий по оказанию помощи Украине и содействию взаимодействию с НАТО.

«Это предполагает создание промышленной базы под производство оружия, совместные закупки и поставки для Украины. То есть до 2027 года на такую ​​краткосрочную-среднесрочную перспективу Украина обеспечена. Ну, похоже, собственно говоря, на это. Это хорошо, потому что эти средства будут вкладываться, предприятия будут работать, они будут производить оружие, которое будет поставляться Украине», – объясняет Александр Мусиенко.

А США тем временем, сообщает он, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 500 млн долларов. По словам эксперта, это последний пакет помощи от администрации Байдена, он включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет класса воздух-земля, другое оборудование для поддержки украинских F-16.

«Вот это то, чем завершился этот Рамштайн. Мы получаем заверения до 2027 года. Каких-то новых прорывных вооружений нет, но это не удивительно, потому что номенклатура уже заполнена. Вопрос сейчас в количестве. То есть нам нужно насыщать количество того, что нужно получать. Между тем, в общем, если суммировать, за время существования «Рамштайна» Украина получила военную помощь на 126 млрд долларов, об этом говорит Пентагон», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что от команды Трампа уже раздаются заявления о гарантиях для Украины.

Также Politeka писала о том, что Дацюк заявил, что опасно делить людей на правильных и неправильных украинцев.